Придніпровська залізниця за 9 місяців відремонтувала колій на суму 405,9 млн грн

Придніпровська залізниця за 9 місяців 2012 року відремонтувала 347,3 км колії на суму 405,9 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, з них модернізовано 70,4 км колії, капітально відремонтовано 83,1 км, середній ремонт виконано на 80,8 км колії, комплексно-оздоровчий - на 113 км.

За інформацією прес-центру, крім того, на магістралі замінено понад 90 комплектів стрілкових переводень та 125 відремонтовано.

Загальна вартість ремонтно-колійних робіт за 9 місяців поточного року становить 405,9 млн грн. У тому числі на капітальний ремонт інженерних споруд спрямовано 10,74 млн грн, на капремонт земляного полотна - 7,6 млн грн.

За вересень 2012 року фахівці служби колії Придніпровської залізниці різними видами ремонту відремонтували 67,4 км колії.

На ремонтно-колійні роботи у вересні підприємство спрямувало 89,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця в січні-вересні 2012 року перевезла майже 87,155 млн тонн вантажів - на 1,2% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.