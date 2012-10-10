У ДТП на залізничному переїзді у Львівській області загинув водій

У дорожньо-транспортній пригоді на залізничному переїзді на перегоні Сапіжанка-Добротвір у Львівській області 9 жовтня загинув водій і травмована жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці (ЛЗ), водій автомобіля "Сітроен-седан" не звернув уваги на заборонний сигнал світлофора, виїхав на переїзд і був збитий поїздом.

Водій загинув, пасажирка автомобіля з діагнозом тріщина черепа та забій хребта доставлена ​​до лікарні м. Кам'янка-Бузька.

Згідно з висновками ДАІ, провини залізниці в трагедії немає, вся техніка на переїзді працювала справно.

В результаті ДТП потяг був затриманий на 40 хвилин.

За перше півріччя на залізничних переїздах Львівської залізниці зафіксовано 340 випадків порушення правил дорожнього руху, а з вини водіїв сталося 12 ДТП, в тому числі в п'яти з них водії в'їжджали в бік поїзда.