Air Arabia почне польоти за маршрутом Одеса-Шарджа з 12 жовтня

Найбільший бюджетний авіаперевізник Північної Африки і Близького Сходу авіакомпанія Air Arabia 12 жовтня 2012 року здійснить перший рейс із Шарджі (ОАЕ) в Одесу.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту «Одеса», Одеса стане четвертим містом України, куди Air Arabia виконує свої рейси.

У літньому розкладі до 26 жовтня рейси авіакомпанії Air Arabia до Одеси будуть виконуватися по п'ятницях, а починаючи з 30 жовтня з переходом на зимовий розклад - двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях.

Новий рейс забезпечить стикування з рейсами на курорти Коломбо, Гоа, Катманду та інші.

Як повідомляв УНІАН, час у дорозі на напрямку Одеса - Шарджа становитиме близько 5 годин. Це максимальний політний час для регулярних рейсів, які на сьогодні здійснюються з Міжнародного аеропорту «Одеса».

Нагадаємо, Air Arabia має намір в зимовому розкладі 2012-2013 роки збільшити кількість рейсів, які прямують за маршрутом Харків-Шарджа-Харків, до двох на тиждень.

Зимовий розклад стане працювати з 27 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Air Arabia (Дубаї) була створена в 2003 році. Складається з групи компаній і здійснює рейси більш ніж в 57 міст затребуваних туристичних напрямків Північної Африки, Близького Сходу та Індії.

Флот Air Arabia складається з 27 сучасних лайнерів A320, при цьому компанія має дійсне замовлення ще на 44 літаки типу Airbus 320.

В Україні компанія Air Arabia розпочала свою діяльність в жовтні 2008 року в Києві і наразі авіакомпанія виконує рейси з Києва, Донецька, Харкова.

Шарджа - третє за величиною місто в ОАЕ, адміністративний центр емірату Шарджа, розташоване на березі Перської затоки до північного сходу від столиці - Абу-Дабі по сусідству з Дубаєм і Аджмані, утворюючи агломерацію.

Міжнародний аеропорт «Одеса» відноситься до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки. У січні-вересні 2012 року аеропорт збільшив пасажиропотік на 10,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 703 тис. осіб.