АМКУ хоче домовитися з «Київстар» та МТС без застосування санкцій

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не буде застосовувати жорстких санкцій до найбільших операторів мобільного зв'язку на українському ринку, компаній «Київстар» і МТС, у разі, якщо вони знизять тарифи на внутрішній зв'язок.

Про це в інтерв'ю «Деловой столице» заявив перший заступник голови комітету Рафаель Кузьмін.

«Зараз і «Київстар», і МТС готові до співпраці з АМКУ. Тобто готові знижувати вартість внутрішніх тарифів до економічно обґрунтованого рівня, причому доводити нам дане зниження, і, якщо це відбудеться, ми не будемо застосовувати жорстких санкцій щодо них. Відповідно до закону, штраф за порушення антимонопольного законодавства може становити до 10% річної виручки», - зазначив він.

Що стосується завищення тарифів даними мобільними операторами тарифів на роумінг, то, як зазначив Р.Кузьмін, «справа з роумінгу на стадії завершення». «Компанії заявили про бажання, по-перше, знизити вартість роумінгу, а по-друге, довести, що вартість послуг буде приведена до економічно обґрунтованого рівня... Я думаю, що, якщо ми доб'ємося зниження на 10-15%, це вже буде успіх. Якщо оператори обґрунтують, що зможуть встановити ціни зі збереженням прибутковості і всіх інвестиційних складових до 20%, тоді це взагалі буде відмінним результатом», - говорить Кузьмін.

Він також зазначив, що операційна рентабельність у мобільних операторів від 50% до 85%, а іноді досягає 90%. «Самі компанії визнають, що в певні періоди рентабельність у них перевищує 30-40%», - підкреслив він.

Нагадаємо, в червні 2012 року АМКУ надав компаніям «Київстар» і МТС обов'язкові для розгляду рекомендації у зв'язку з необґрунтованим підвищенням вартості окремих послуг мобільного зв'язку.

АМКУ, на основі аналізу наданої операторами інформації, не підтвердив факту зниження цін на мобільні послуги. Навпаки, за інформацією комітету, у серпні ціни на них збільшилися.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Абонентська база "Київстару" на кінець серпня 2012 р. становила 25,18 млн абонентів або 45% від всієї абонентської бази стільникового/мобільного зв'язку України.

Мережа ПрАТ «МТС Україна» обслуговує понад 19,65 млн абонентів, частка ринку компанії - 35,1%. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).