Пропускна спроможність нового Беськидського тунелю зросте більш ніж удвічі

Пропускна спроможність нового залізничного Беськидського тунелю, будівництво якого найближчим часом почнеться у Карпатах, зросте більш ніж у 2 рази — з 47 до 100 потягів на добу.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), середня швидкість проходження потягів тунелем зросте з 40 км на годину до 60 км/год.

Будівництво тунелю планується завершити в 2015 році. Він дозволить збільшити пропускну спроможність залізниці для перевезення транзитних вантажів у напрямі Західної і Центральної Європи.

Сьогодні Беськидський тунель є єдиною одноколійною ділянкою на всій довжині V Критського Міжнародного транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України і Росії (Трієст-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львів) і створює перешкоди для інтеграції транспортної мережі України в європейську мережу і повноцінного використання транзитного потенціалу України.

«Без будівництва нового Беськидського двоколійного тунелюя транзитні вантажі можуть піти в обхід України – територією Польщі і Білорусі. Розвиток міжнародних транспортних коридорів є одним з пріоритетних напрямів, визначених урядом нашої країни», - відзначають експерти «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Беськидський тунель був побудований у 1886 році і вичерпав свій експлуатаційний ресурс. Через деформації його обробки і руйнування дренажної системи в нього потрапляють грунтові води, потяги тунелем проходять з мінімальною швидкістю. Одноколійний тунель обмежує пропускну спроможність всього міжнародного транспортного коридору.

Для будівництва нового залізничного Беськидського тунелю 31 серпня 2004 під гарантії держави укладено кредитну угода між «Укрзалізницею» і Європейським банком реконструкції та розвитку.

Проектні і підготовчі роботи почато в 2011 році. Планом капітальних інвестицій на 2012 рік передбачено виконання проектних і будівельних робіт на вказаному об'єкті на суму 353495 тис. грн, зокрема за рахунок кредиту ЄБРР — 252,228 тис. грн.

Генпідрядником в ході міжнародного тендеру визначена Будівельна асоціація "Інтербудмонтаж" (Україна). Згідно з угодою підряду вартість робіт становить 102,7 млн. євро.

Підготовчі роботи на підходах до тунелю здійснила Львівська залізниця.