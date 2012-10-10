Авіакомпанії British Airways і «Росія» перевели рейси в термінал «D» аеропорту «Бориспіль»

Авіакомпанії British Airways і «Росія» з 10 жовтня перевели рейси в новий термінал «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Крім того, в аеропорту повідомили, що з 13 жовтня в новому терміналі почнуть обслуговувати пасажирів авіакомпанії Czech Airlines, 18 жовтня - Uzbekistan Airways.

З 28 жовтня - з початку зимової навігації в новий термінал планується перевести авіакомпаній KLM, Air France, Lufthansa, Austrian Airlines, Alitalia, «Аерофлот», Air Baltic, ELAL, Royal Jordanian Airlines.

Наразі в терміналі «D» обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній Norwegian Air Shuttle, Air Arabia, Fly Dubai, Turkish Airlines, Air One.

VIP-сектор нового терміналу з 1 серпня 2012 року приймає VIP-пасажирів всіх авіакомпаній.

Інтервал руху шатл-басів (автобусів) між терміналами в аеропорту скорочено до 3 хвилин.

Нагадаємо, термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тисяч квадратних метрів, пропускна спроможність - 15 млн. пасажирів на рік.

Комплекс оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. осіб. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн. осіб, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.