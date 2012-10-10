Дані про затори в столиці з'явилися ще на п'яти вуличних екранах Києва

Дані про затори на вулицях столиці («Яндекс. Пробки») з'явилися ще на п'яти вуличних екранах Києва. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Яндекс».

Нові екрани встановлені на Хрещатику, Майдані Незалежності, на розі вул.. Саксаганського і Червоноармійської, ще два монітори розташовані на Повітрофлотському мосту.

Усього в Києві зараз діють дев'ять екранів з даними «Яндекс. Пробки», планується надалі розширити їх число. Проект реалізується спільно з партнером «Яндекса» - компанією Hitech Advertisement.

Довідка УНІАН. «Яндекс» - російська пошукова система і інтернет-портал. «Яндекс» має офіси в Україні, Казахстані, Білорусі і Туреччині. Дохід компанії в 2011 році перевищив 620 млн дол.