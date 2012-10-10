Аеропорт «Херсон», який не експлуатується з 2008 р., готується завтра прийняти літак Президента

Влада Херсонської області готується прийняти літак Президента Віктора Януковича, який завтра здійснить робочу поїздку в регіон, в аеропорту «Херсон», який не експлуатується з 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк на брифінгу в Херсоні.

"Вперше за багато років Президент України приземлиться не в Миколаєві, а в Херсоні. Добрий посил дає Президент. Уже там (у аеропорту – УНІАН) працюють фахівці, готують його до прильоту, і нас підганяють, аби навести порядок", — повідомив М.Костяк.

Також, за словами губернатора, крім літака Президента в аеропорту завтра буде прийнято ще два літаки з особами, які його супроводжують і членами уряду. Також, за словами М.Костяка, вже сьогодні до Херсона прибуде віце-прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яка ознайомиться з Центром серця, який відкривається завтра в Херсоні, і роботою обласного онкологічного диспансеру.

Губернатор відзначив, що роботи з відновлення експлуатації аеропорту ведуться посиленими темпами і вже через два місяці аеропорт буде готовий працювати в режимі аеродрому і приймати пасажирські літаки.

Також сьогодні прес-служба УМВС в Херсонській області повідомила, що в зв'язку з візитом Президента в Херсоні впродовж дня буде обмежено рух у центрі міста.

"З 09:00 до 18:00 буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів вулицями Миколаївське шосе, Залізнична, Ушакова, Леніна, Островське шосе, Перекопська, 40 років Жовтня, Чорноморська, Бериславське шосе, Зала Егерсег", - йдеться в повідомленні УМВС.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович у четвер здійснить робочу поїздку до Херсонської області. Зокрема, глава держави відвідає будмайданчик мостового переходу між районами Херсона (район ХБК і Таврійський мікрорайон), а також новобудови обласного центру (торгові центри «Фабрика» і будівельний гіпермаркет «Епіцентр», що відкривається завтра).

Також В.Янукович відкриє в Херсоні Центр серця, який створено на базі Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського, проведе зустріч з працівниками Херсонського суднобудівного заводу і візьме участь у робочій нараді, на якій обласне керівництво відзвітує перед Президентом про соціально-економічний розвиток регіону в 2010-2012 рр.

Довідка УНІАН. Херсонський аеропорт мав сертифікат аеродрому класу В, злітно-посадкова смуга спроможна забезпечити прийом і відправлення повітряних суден класу ТУ-154 і легших повітряних суден для здійснення вантажопасажирських авіаперевезень. Пропускна спроможність аеровокзального комплексу – 400 пасажирів на годину.

Востаннє аеропорт «Херсон» приймав літаки високих чиновників у 2007 році.