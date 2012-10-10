Створення ФФУ підвищить тарифи на послуги зв'язку лише для третини користувачів – НКРЗІ

Законопроект про створення в Україні Фонду універсальних послуг (ФУП), розроблений Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ), приведе до підвищення тарифів на послуги зв'язку лише для третини українських користувачів послуг зв'язку.

Про це йдеться у листі НКРЗІ в Інтернет асоціацію України (ІНАУ), яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошується у листі, законопроект передбачає розв’язання питань забезпечення громадян України сучасними телекомунікаційними послугами шляхом створення ФУП. Згідно із законопроектом, ФУП має формуватися у вигляді цільової надбавки у розмірі 3,5% до тарифів на телекомунікаційні послуги, які платять фізичні і юридичні особи. Під час підготовки законопроекту «враховано існуючу в Україні практику застосування зборів у вигляді цільової надбавки до тарифу, зокрема, цільової надбавки до чинних тарифів на електричну і теплову енергію, а також на природний газ», зазначається у листі. При цьому величину надбавки встановлено Податковим кодексом, законами України і постановами уряду (на природний газ – 2-4%, на електроенергію – 3%), а контроль за збором надбавок покладено на НКРЕ.

За даними НКРЗІ, в Україні ще існують території, не покриті жодними видами зв'язку, у т.ч. мобільним, в Україні незадовільні темпи розвитку широкосмугового Інтернету тощо, і на виправлення цієї ситуації потрібне створення ФУП.

При цьому в комісії відзначають, що підвищення тарифів за рахунок цільової надбавки стосуватиметься лише частки ринку послуг зв'язку (за доходами) у 32,9% загального ринку послуг зв'язку, а саме послуг фіксованого телефонного зв'язку, телеграфного зв'язку, радіомовлення і доступу до Інтернет, оскільки основна частка послуг зв'язку припадає на мобільний зв'язок – 67,1%. А абоненти мобільного зв'язку не платитимуть цільову надбавку до тарифів, оскільки згідно із законопроектом про створення ФУП пропонується знизити з 7,5% до 4% рівень Пенсійного збору, який сьогодні платять абоненти мобільного зв'язку.

Лист НКРЗІ надійшов до ІНАУ у відповідь на спільний лист ІНАУ і УСПП на ім'я прем'єр-міністра Микола Азарова, в якому профоб’єднання виступали проти створення ФУП за рахунок підвищення тарифів на послуги зв'язку, що може призвести до соціального напруження тощо. Крім того, в ІНАУ і УСПП вважають, що для впровадження сучасних послуг у депресивних регіонах України можна використовувати обладнання, яке буде використано для системи відеоспостереження на парламентських виборах в Україні в 2012 році.

Щодо використання обладнання для виборів для подальшого розвитку телекомунікаційних послуг у депресивних регіонах, то у листі НКРЗІ наголошується, що державою профінансовано закупівлю обладнання і використання каналів зв'язку лише на час проведення виборів, а «підтвердження того, що зазначене обладнання буде використано для розвитку телекомунікацій, відсутнє».

Як повідомляв УНІАН, за оцінками НКРЗІ, у разі ухвалення законопроекту парламентом, у 2013 році надходження до ФУП становитимуть майже 1 млрд грн, тоді як очікуване зниження надходжень до Пенсійного фонду - 600 млн грн.

Згідно з постановою КМУ № 583-р від 20 серпня 2012 р., система відео спостереження охопить 32,2 тисячі дільничних виборчих комісій, вартість робіт за контрактом становить 122,6 млн дол. (993,6 млн. грн). Для підключення виборчих комісій до системи буде використано фіксований, мобільний і супутниковий зв'язок, який забезпечують компанії «Укртелеком», «МТС Україна», «Інтертелеком» і «WirelessDevelopmentAlliance».