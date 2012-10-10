«Київстар» зміг знизити тарифи на роумінг

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» у рамках конструктивного діалогу з АМКУ про роздрібні тарифи зміг добитися зниження гуртових розрахункових ставок з деякими західноєвропейськими і російськими операторами мобільного зв'язку і знизити тарифи на роумінг для абонентів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Київстар», коментуючи інтерв'ю першого заступника голови Антимонопольного комітету Рафаеля Кузьміна, в якому він, зокрема, повідомив, що мобільні оператори «заявили про бажання, по-перше, знизити вартість роумінгу, а по-друге, довести, що вартість послуг буде доведена до економічно обгрунтованого рівня».

У «Київстарі» повідомили, що завдяки зниженню гуртових розрахункових ставок із зарубіжними операторами в другій половині 2012 року була впроваджена ціла низка тарифних пропозицій, які дають клієнтам можливість спілкуватися, будучи за кордоном в Європі та Росії, «в рази дешевше ц порівнянні з базовими тарифами».

Так, в травні-липні 2012 року «Київстар» ввів пакети хвилин «Роумінг Росія 30» і «Роумінг Росія 100», підключивши які клієнти одержують ц рахунок вартості пакету 30 і 100 хвилин відповідно (без стягування плати за окрему хвилину).

Для спілкування на території країн Європи розроблено пакети хвилин «Роумінг Європа 20» і «Роумінг Європа 70», які містять 20 і 70 хвилин, що не тарифікуються, вартість пакетів - 30 і 90 гривень відповідно. Тобто в перерахунку на одиницю послуги в цих пакетах хвилина в роумінгу коштує від 0,9 грн до 1,50 грн.

Завдяки впровадженню спеціальних пакетів хвилин обсяги споживання послуг міжнародного роумінгу зросли майже в два рази. Так, загальна тривалість дзвінків, які здійснили клієнти «Київстару», перебуваючи на території Російської Федерації, за три літні місяці 2012 року перевищила 795,5 тисячі хвилин. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний 2011 року.

У компанії відзначили, що «Київстар» продовжуватиме активну роботу з пошуку можливостей для зниження роздрібних тарифів на послуги міжнародного роумінгу, проте вони, як «уже неодноразово пояснювали в компанії», значною мірою залежать від високих міжоператорських ставок, що виставляються зарубіжними телекомоператорами. При цьому, перш за все, йдеться про телекомоператорів з Європи, «які керуються тим, що на наші договірні відносини не розповсюджуються тарифні обмеження (на роумінг – прим. УНІАН), що діють в країнах ЄС», - відзначили у «Київстарі».

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,1 млн., абонентів широкосмугового доступу в Інтернет – більш як 500 тис. Загальний дохід «Київстар» у 2011 становив майже 13,1 млрд грн.