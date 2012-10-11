Lenovo визнано світовим лідером на ринку комп'ютерної техніки. Випередила Hewlett-Packard

Китайська компанія Lenovo випередила американську Hewlett-Packard і стала світовим лідером на ринку комп'ютерної техніки, повідомляє ВВС з посиланням на дослідження Gartner.

У третьому кварталі 2012 року Lenovo поставила на ринок 13,8 млн одиниць своєї продукції, тоді як Hewlett-Packard – 13,55 млн.

На думку експертів Gartner, продажі китайської компанії зросли в основному за рахунок «агресивного» зниження цін на свою продукцію.

Проте, за версією дослідницької компанії IDC, HP, як і раніше, залишається лідером на ринку. За даними IDC, на американську компанію припадає 15,9% всього ринку комп'ютерної техніки, тоді як Lenovo з 15,7% поки що трохи відстає від лідера.

Крім того, Lenovo повідомила про зростання своїх квартальних доходів, яке було досягнуте завдяки успіхам на європейському ринку.

Керівництво Lenovo, що є одним з партнерів пекінської Олімпіади, відзвітувало про зростання прибутку компанії на 65% за період з квітня по червень 2008 року. За цей час китайський виробник комп'ютерів заробив 110 млн доларів.

За інформацією, поширеною компанією, сумарні продажі у Європі, на Близькому Сході і в Африці зросли до 904 млн. доларів у порівнянні з 755 млн доларів роком раніше.

У Китаї Lenovo вдалося реалізувати ноутбуків на суму 1,7 млрд доларів, тоді як в Америці продажі впали майже на 5%.

Раніше на світовому ринку китайська компанія займала четверте місце за випуском комп'ютерної техніки, поступаючись тайваньській Acer і американським Hewlett Packard і Dell.