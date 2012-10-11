Великобританія підозрює Facebook у махінаціях зі сплатою податків

Влада Великобританії підозрює найбільшу в світі соцмережу Facebook в ухилянні від сплати податків.

За 2011 рік компанія заплатила всього лиш 238 тис євро податків, хоча її виручка становила 175 млн. євро, при цьому річний дохід одного співробітника Facebook у Британії становить 270 тис євро.

Офіс соцмережі в Лондоні проводить усі свої операції через територію Ірландії, де податкові ставки нижчі. Таким чином, Facebook встав в один ряд з іншими великими американськими компаніями, зокрема Google і IBM, які намагаються знайти вигідніші шляхи сплати податків.

За офіційними даними, в 2011 році соцмережа зареєструвала дохід на рівні 20,4 млн євро. Але за результатами незалежної експертизи, проведеної Enders Analysis, Facebook заробив 175 млн євро, а в 2012 році його дохід може сягнути 240 млн. євро, пише «Газета.Ru».