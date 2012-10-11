Аеропорт "Херсон", який не працював з 2008 року, успішно прийняв літак Януковича

Літак Президента Віктора Януковича приземлився в аеропорту «Херсон».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, глава держави проведе нараду з питань виконання заходів Стратегії соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2011-2012 роки й подальшої реалізації її пріоритетних напрямків.

Також В.Янукович візьме участь в урочистому відкритті медичного центру «Міський центр серця» херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського.

Президент ознайомиться з реалізацією низки інвестиційних проектів у Херсоні – будівництвом шляхопроводу, будівництвом торгово-культурного центру «Фабрика» і будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр К».

В.Янукович також огляне будівництво танкерів-продуктовозів проекту RST27 на Херсонському суднобудівному заводі.

Нагадаємо, останній раз аеропорт «Херсон» приймав літаки високопосадовців ще в 2007 році. Роботи з відновлення експлуатації аеропорту, який не працює з 2008 року, проходили посиленими темпами. За словами губернатора області Миколи Костяка, вже через два місяці аеропорт буде готовий працювати в режимі аеродрому й приймати пасажирські літаки.