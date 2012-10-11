Світовий банк і Укравтодор підписали кредитну угоду на 450 млн дол.

Світовий банк (СБ) і Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) підписали сьогодні кредитну угоду про надання позики у розмірі 450 млн дол. для фінансування Проекту покращення автодоріг і безпеки руху-2 в Україні, повідомили УНІАН в прес-службі Світового банку.

Як зазначили в прес-службі, 20 вересня т.г. рада виконавчих директорів СБ затвердила позику в 450 млн дол. для Проекту поліпшення автодоріг і безпеки руху-2. Проект має покращити стан і якість автомагістралі Київ-Харків між містами Лубни і Полтава. Він також створить умови для підвищення стандартів безпеки руху вздовж певних транспортних коридорів України.

«Проект дозволить скоротити витрати і час, необхідні для перевезення людей і товарів цією ключовою транспортною артерією країни", - сказав директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Чимяо Фан. За його словами, проект також сприятиме підвищенню безпеки руху на певних транспортних коридорах і зменшенню кількості дорожньо-транспортних подій. Також очікуються значні позитивні соціально-економічні вигоди для місцевих громад завдяки стимулюванню економічної діяльності та створенню нових робочих місць.

Проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху-2 впроваджується Укравтодором. Новий проект продовжує і доповнює нині чинний Проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху-1. Його було затверджено в 2009 р. із сумою позики 400 млн дол.