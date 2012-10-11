Південна залізниця до кінця жовтня завершить будівництво моста на станції Лозова

Південна залізниця завершує роботи з реконструкції станції Лозова і до кінця жовтня планує завершити спорудження мостового переходу через всі залізничні колії станції.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), новий міст буде побудовано із сучасних матеріалів і дозволить пасажирам безперешкодно проходити на нові посадочні платформи у Севастопольському і Азовському парках, на острівну платформу до будівлі вокзалу, а також у напрямі центру міста і в мікрорайон Авілівка.

Мостом зможуть користуватися люди з обмеженими фізичними можливостями - він буде обладнаний шістьма ліфтами.

Будівництво моста почалося в травні 2012 року, всі роботи планується завершити до кінця жовтня.

Проект моста було розроблено харківським інститутом «Укрзалізницяпроект». Подібні щодо конструкції пішохідні мости раніше були побудовані на залізничних станціях Люботин і Полтава Київська.

Нагадаємо, 30 грудня 2011 року було введено в експлуатацію реконструйований автодорожній шляхопровід через залізничні колії станції Лозова.

Довідка УНІАН. У зв'язку з великими обсягами і складністю будівельних робіт реконструкція станції Лозова проводиться в два етапи. На першому етапі було виконано монтаж контактної мережі в обсягах, які були необхідні для пропуску міжрегіональних поїздів Інтерсіті +.

На другому етапі реконструкції виконуються останні роботи, передбачені проектом.

Нова технологія роботи ст. Лозова спрямована на мінімізацію витрат часу, необхідного для прийому, відправлення і пропуску пасажирських поїздів в умовах стикування двох видів струму.