Гендиректором «Siemens Україна» призначено Граніга

Новим генеральним директором «Siemens Україна» призначено Корнеліуса Граніга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Siemens Україна», К. Граніг змінив на цій посаді Максиміліана Еггера, який продовжить свою кар'єру в Siemens в Німеччині.

«Серед наших основних клієнтів - провідні виробники сталі, найбільші енергетичні компанії та медичні заклади. У найближчі роки ми бачимо великі перспективи для розвитку та покращення міської інфраструктури і готові підтримати міські громади в реалізації проектів в цьому напрямку, - сказав К. Граніг, - Siemens пропонує широкий спектр транспортних рішень, включаючи сучасні вагони метро, ​​трамваї, потяги і «розумні» транспортні системи. Також ми готові поставляти екологічні рішення, впровадження яких сприятиме поліпшенню якості життя для всіх, хто живе в цій великій і перспективній країні».

У прес-службі «Siemens Україна» нагадали, що раніше К. Граніг працював заступником голови правління «Райффайзен Банку Аваль». Раніше він понад 10 років працював в компанії IBM в сфері фінансів та зв'язків з громадськістю.

Довідка УНІАН. «Siemens Україна» - дочірнє підприємство концерну Siemens з 100% інвестицією, одна з провідних технологічних компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту та охорони здоров'я. ДП «Siemens Україна» було засновано у 1997 році. Центральні офіси компанії знаходяться в Києві та Донецьку. Регіональні філії працюють у Львові, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Кривому Розі та Маріуполі.