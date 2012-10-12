На підготовку ділянки П’ятихатки-Дніпропетровськ до швидкісного руху виділили 113 млн грн

Придніпровська залізниця спрямувала на підготовчі роботи ділянки П’ятихатки – Дніпропетровськ до впровадження швидкісного руху пасажирських потягів за маршрутом Дніпропетровськ – Київ більш як 113 млн грн. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПрЗ, роботи з реконструкції ділянки вже завершуються.

Зокрема, виконання ремонтно-колійних робіт становить 96,6%. Залізничники модернізували 22,9 км колій, середній ремонт виконали на 16,4 км, комплексно-оздоровчий – на 13 км. Також відремонтовано 23 стрілкових переводи і 13 замінено новими на залізобетонних брусах. За допомогою спецтехніки виправлено 150 км колій і 120 стрілкових переводів.

Фахівці ПрЗ відрегулювали 137,3 км контактної підвіски електромережі, замінивши всі дефектні елементи; переобладнали контактну мережу на 8 кривих ділянках колій; встановили 90 опор і анкерів та виконали інші електротехнічні роботи.

Також доведено до потрібних габаритів пасажирські платформи на станціях Дніпродзержинськ, на перегонах Верхньодніпровськ - Воскобійня, Сухачівка - Баглей, Дієвка - Сухачівка, Горяїново - Дієвка.

Зараз тривають роботи з ремонту магістральних мереж зв'язку і приладів сигналізації, централізації та блокування.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує найближчим часом запустити на напрямку Київ-Дніпропетровськ швидкісні міжрегіональні електропоїзди «Український експрес» категорії Інтерсіті+.

У порівнянні з нинішнім «Столичним експресом» «Український експрес» перебуватиме в дорозі на годину менше.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів і більш ніж 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця в січні-вересні 2012 року перевезла майже 87,155 млн тонн вантажів — на 1,2% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.