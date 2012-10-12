Вантажовласники за 9 місяців пошкодили майже 5 тис вантажних вагонів

За 9 місяців поточного року залізничники виявили 4933 випадки пошкодження вантажних вагонів через порушення вантажовласниками технічних умов вантажних операцій і правил експлуатації під час маневрової і поїздової роботи, сума збитку становить 9,9 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в січні-вересні 2011 року залізничники виявили 6317 випадків пошкодження вантажних вагонів на 11,9 млн грн.

За пошкоджений пересувний склад залізницям відшкодовано впродовж 2012 року 9,6 млн грн - 96% загальної суми збитку.

У зв’язку з необхідністю виконання ремонтів пошкоджених вантажних вагонів за 9 місяців 2012 року не було виконано 1345 операцій із завантаження вантажів, через що залізниці недоотримали більш як 3,5 млн. грн.

На території України пошкоджено 3094 вагонів (63% загальної кількості пошкоджень) на суму 8,9 млн грн, зокрема у морських торгових портах України зафіксовано 1058 випадків пошкодження вагонів на суму 1,04 млн грн. (21%).

На території іноземних залізниць зафіксовано 1839 випадків пошкоджень на загальну суму 973 тис грн, зокрема на території Словаччини - 1374 на суму 625 тис грн, Угорщини - 255 на суму 189 тис грн, Польщі - 210 на суму 159 тис грн.

Найбільше пошкоджених вагонів виявлено на підприємствах ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 386 вагонів на суму 2,3 млн грн, ДП «Одеський морський торговий порт» - 237 вагонів на 306 тис грн, ДП «Південний морський торговий порт» - 219 вагонів на 211 тис грн, ПАТ «ММК ім. Ілліча» - 56 вагонів на 460 тис грн.

За оцінкою фахівців залізниць, основною причиною пошкоджень вагонів є застосування кранів грейферів під час вивантаження замість сучасних засобів механізованого вивантаження (будівництво естакад, встановленння вагоноперекидачів тощо).