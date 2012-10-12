Державні вагонні компанії за 9 місяців перевезли 105 млн тонн вантажів

Державні вагонні компанії, координацію діяльності яких здійснює держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ), за 9 місяців 2012 року перевезли 105,18 млн тонн вантажів.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

На сьогодні державні вагонні компанії перевозять до 30,7% усіх вантажів, що перевозяться залізницями України.

Всього з початку року залізниці України перевезли 342,5 млн тонн вантажів.

З початку 2012 року УТЛЦ уклав із замовниками послуг з вантажоперевезень 746 договорів, зокрема 356 договорів з експедиторами і 390 з вантажовідправниками.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДПУТЛЦ) в кінці 2011 року в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ об'єднує всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.