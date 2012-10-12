Площа вокзалу в Луцьку після капремонту збільшиться майже вдвічі

13:06, 12 жовтня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Площа залізничного вокзалу в Луцьку після капітального ремонту збільшиться майже вдвічі і становитиме 1624 кв. м, а в будівлі вокзалу з'явиться третій поверх.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у даний час капітальний ремонт залізничного вокзалу і всіх службово-технічних споруд станції в Луцьку завершується.

Це наймасштабніше оновлення комплексу з моменту його спорудження у 1959 році. Залізничники відремонтували не тільки вокзал, але й будівлю приміських кас, пост електричної централізації, багажне відділення, туалет, перони, здійснили замощення мостової платформи, замінили освітлення, всі комунікаційні мережі (каналізацію, мережі водо- і теплопостачання, а також вентиляційні), озеленили територію.

На третьому поверсі облаштували кімнату матері і дитини і кімнати для відпочинку. Інтер'єр вокзалу прикрасили гранітними плитами. Фундамент будівлі поглибили і підсилили, фасади вокзалу утеплили і обробили вогнезахисними фарбами. Місця переходу до вокзалу і пасажирських платформ облаштували пандусами.

Крім того, вокзальний комплекс обладнано системами відеоспостереження, захисту від блискавки і охоронно-пожежною сигналізацією. В ході капітального ремонту реконструювали АТС.

Також виконано необхідний ремонт станційних пасажирських колій і стрілкових переводів.

Реконструкцію вокзалу в Луцьку виконують фахівці Львівської залізниці (ЛЗ).

Довідка УНІАН. Роботи з капітального ремонту залізничного вокзалу і всіх службово-технічних споруд станції Луцьк тривали з червня до грудняь 2011 року і з лютого до жовтня 2012 року. Для виконання робіт на об'єкті було задіяно близько 300 працівників відокремлених підрозділів Львівської залізниці.

Вартість виконаних робіт становить близько 21 млн. грн.

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