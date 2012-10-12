В Україні збільшилися продажі нових автомобілів

Продажі і реєстрація в ДАІ нового автотранспорту в Україні за 9 місяців збільшилися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 23% - до 256,560 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними асоціації, за вказаний період в Україні було реалізовано 174,6 тис. легкових автомобілів, 77,6 тис. комерційних авто, 4,4 тис. автобусів.

У вересні на первинному автомобільному ринку України було зареєстровано 30,7 тис. одиниць автотранспорту, що на 5% більше за аналогічний показник попереднього року. При цьому продажі легкових автомобілів зменшилися на 0,3%, до 20,7 тис. штук, комерційних автомобілів — збільшилися на 18%, до 9,46 тис. штук, автобусів — збільшилися на 14%, до 590 штук. Стосовно серпня ринок легкових автомобілів зріс на 2%, комерційних автомобілів - на 1%, а продажі автобусів впали на 29%, повідомляє «Укравтопром».

Частка нового транспорту в первинних реєстраціях легкових автомобілів за підсумками вересня становить 98%, у сегменті комерційних автомобілів - 24%, а в частині автобусів - 76%.

Як повідомляє «Укравтопром», серед вересневих лідерів продажів легкових автомобілів - корейська марка Hyundai із зареєстрованим обсягом продажів 2,094 тис. шт. Слідом за нею — автомобілі марки ВАЗ (1,627 тис. шт.) і ЗАЗ (1,592 тис. шт.). У сегменті комерційних авто лідирує марка Fiat – 283 шт. На другому місці російська марка ГАЗ (266 шт.), на третьому - Volkswagen (259 шт.). На ринку нових автобусів у вересні лідирувала продукція «Запорізького автомобілебудівного заводу» – автобуси I-VAN, кількість первинних реєстрацій яких становить 123 шт.

Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні за 9 місяців поточного року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 23,5% - до 54 949 одиниць.

З 1 вересня 2012 р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі, який, на думку експертів, може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі, що імпортуються з Росії, а також на автобуси.

За інформацією асоціації «Укравтопром», за перші шість місяців поточного року Україна імпортувала автотранспорту на суму 2,18 млрд дол., що на 39% більше за аналогічний показник минулого року.