16% українських користувачів позбавлялися смартфона через втрату або крадіжку - дослідження

Згідно з дослідженням компанії O+K Research, проведеним на замовлення «Лабораторії Касперського», 16% українських користувачів позбавлялися смартфона в результаті втрати або крадіжки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Лабораторія Касперського».

Згідно з повідомленням, цей показник у нашій країні вищий, ніж у Західній Європі (8,9%) та Північній Америці (10,4%), однак порівнюваний зі середньосвітовим рівнем (14%).

Як зазначили в компанії, з даною проблемою може допомогти впоратися, наприклад, сервіс «Таємне фото» і можливість дистанційно керувати зниклим смартфоном через портал Web Management в продуктах захисту «Лабораторії Касперського» для смартфонів.

Зокрема, сервіс «Таємне фото» допоможе користувачеві ідентифікувати викрадача - за допомогою фронтальної камери пристрій непомітно робить серію знімків в той момент, коли з ним виробляються певні дії - наприклад, натискання на екран. Потім фотографії завантажуються на портал Web Management, де їх може переглянути власник смартфона.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» - найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн дол.