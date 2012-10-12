Україна увійшла до складу керівних органів Всесвітнього поштового союзу

Україна увійшла до складу двох керівних органів Всесвітнього поштового союзу на період з 2013 по 2016 рр. - Адміністративну раду і Раду поштової експлуатації.

Про це у п'ятницю, 12 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Повідомляється, що вибори до названих підрозділів були проведені 10 жовтня поточного року під час Дохійського конгресу.

Усього до складу Адміністративної ради і Ради поштової експлуатації ВПС цього року увійшли 40 країн.

Всесвітній поштовий союз (ВПС) - спеціалізована установа, яка регулює міжнародні поштові послуги. Серед його головних завдань - сприяння розвитку всесвітньої поштової служби, зростанню обсягів поштових відправлень за рахунок впровадження сучасних видів поштової продукції і послуг, поліпшення якості поштового обслуговування клієнтів.