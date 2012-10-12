«МТС Україна» розширила роумінг в низці мереж закордонних операторів

Оператор мобільного зв'язку «МТС Україна» в третьому кварталі 2012 року розширив географію роумінгу в 19 мережах роумінг-партнерів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, за цей період було підписано нові договори про надання послуг GSM-роумінгу у 2 нових мережах мобільного зв'язку, GPRS-роумінгу - в 3 мережах, CAMEL - в 10 мережах і 3G - в 4 мережах роумінг-партнерів.

У третьому кварталі 2012 року партнерами «МТС Україна» у наданні послуг GSM-роумінгу стали оператори Tele2 Croatia (Хорватія) і Tele2 в Росії (договір про двосторонный роумінг). За цей же період «МТС Україна» також розширила можливості роумінгу на основі CAMEL-протоколу для абонентів МТС Передплата в мережах таких операторів: Tele2 (Казахстан), Monaco Telecom (Монако), Maxis (Малайзія), Vodafone (Ісландія), KT Freetel ( Південна Корея), Viettel (В'єтнам), Wind (Італія), Tele2 (Росія), Zain (Ірак) і Telus (Канада).

Після укладення договорів з операторами Orange (Іспанія), EMTEL (Маврикій), BaykalWestCom (Росія) та Digicel Trinidad (Тринідад і Тобаго), що працюють у стандарті 3G, контрактні абоненти МТС тепер можуть користуватися послугою пакетної передачі даних на більш високих швидкостях. Швидкість передачі даних у мережі роумінг-партнера, що працює в стандарті 3G (UMTS), може досягати 384 кбіт/с, а із застосуванням технології HSDPA - 3,6 Мбіт/с. На сьогодні вже близько 130 операторів мобільного зв'язку є партнерами МТС щодо 3G-роумінгу.

Послуги пакетної передачі даних - «Мобільний інтернет», BlackBerry і WAP - стали доступні абонентам «МТС Україна» у мережах ще 3 операторів: Crnogorski Telekom ad Podgorica (Чорногорія), Tele2 (Росія), MTML Mauritius (Маврикій).

Довідка УНІАН. ПрАТ «МТС Україна» обслуговує понад 19,64 млн абонентів мобільного зв'язку стандарту GSM. Виручка компанії за 2011 рік становила 9,1 млрд гривень. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).

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