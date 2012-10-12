Україна в рейтингу розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій посіла 67-е місце

У рейтингу розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ), згідно з дослідженням Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Україна за підсумками 2011 року посіла 67-ме місце, що на дві позиції гірше, ніж у 2010 році. Про це йдеться у звіті МСЕ «Measuring the Information Society 2012», який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Рейтинг складено на основі кумулятивного показника ICT Development Index, що враховує розвиток телекомунікацій (фіксованого, мобільного зв'язку, доступу до Інтернету), інформаційних технологій тощо. Цей показник у України становив 4,40 (у 2010 році – 4,20). Всього рейтингом МСЕ охоплено 155 країн.

Перші 5 місць у рейтингу посіли Південна Корея (показник ICT Development Index становив 8,56), Швеція (8,34), Данія (8,29), Ісландія (8,17), Фінляндія (8,04).

Польща у вказаному рейтингу посіла 31-ше місце з показником ICT Development Index 6,19, Росія – 38-ме місце (6,00), Молдова – 62-ге місце (4,55), Китай – 78-ме місце (3,88).

За показником доступу до телекомунікацій (IDI access sub-index), що враховує всі види зв'язку (фіксований телефонний, мобільний і доступ до Інтернету), Україна перебуває на 71-му місці у рейтингу 2011 року (69-те місце у 2010 році).