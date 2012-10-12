Пропускна здатність залізничного вокзалу в Слов'янську збільшиться до 10,2 тис. пасажирів на добу

Пропускна спроможністьздатністьструкції зросте до 10,2 тис. осіб на добу, з них близько 3,7 тис. становитимуть пасажири далекого прямування, а 6,5 тис. - пасажири приміських поїздів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), завершення всіх робіт планується до кінця жовтня 2012 року. На час реконструкції для пасажирів обладнані тимчасові каси і місця очікування.

Реконструкція проводиться за рахунок коштів залізниці, кошти з держбюджету на оновлення вокзального комплексу не виділялися.

У реконструйованому вокзалі буде працювати 6 залізничних кас - по 3 каси для пасажирів далекого та приміського сполучення, та 2 автобусні каси.

Крім того, у вокзальному комплексі буде два зали очікування на 120 місць і VIP-зал на 40 місць. 3-я і 4-а посадкові платформи будуть облаштовані критими навісами, які захистять пасажирів від негоди.

Також на вокзальному комплексі Слов'янська розпочне працювати турнікетна система пропуску до поїздів. Пасажири пільгових категорій населення за наявності відповідних посвідчень будуть зобов'язані оформити проїзні документи в касі.

Крім того, на вокзалі облаштовані окрема кімната і каса для обслуговування осіб з особливими потребами та пандуси для їх пересування.

Також план реконструкції передбачає, що вокзал буде з'єднаний з автостанцією в єдиний транспортний вузол.

За словами начальника Донецької залізниці Миколи Рогова, в основному на реконструкції вокзалів Донецької залізниці - в Донецьку, Слов'янську і Артемівську задіяні залізничні будівельні підрозділи.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України спрямують на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн.

У 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці спрямували понад 123 млн грн власних коштів.