Поставки ПК на світовий ринок в третьому кварталі знизилися на 8,6%

У третьому кварталі 2012 року поставки персональних комп'ютерів (ПК) на світовий ринок знизилися в порівнянні з третім кварталом 2011 року на 8,6% і становлять майже 87,8 млн шт.

Про це повідомляється в результатах дослідження компанії IDC, якими володіє УНІАН.

Згідно з оцінками IDC, в третьому кварталі 2012 року лідером на ринку ПК стала американська корпорація HP, яка поставила на ринок понад 13,9 млн ПК (частка ринку - 15,9%), що на 16,4% менше, ніж у третьому кварталі 2011 року. Друге місце в рейтингу посіла китайська компанія Lenovo - понад 13,8 млн ПК (частка ринку 15,7%), що на 10,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

На третьому місці - американська компанія Dell, яка поставила за звітний період 9,5 млн ПК (частка ринку 10,8%), що на 14% менше, ніж у третьому кварталі 2011 року.

У п'ятірку провідних постачальників ПК також входять компанії Acer, яка поставила на ринок 8,4 млн ПК (частка ринку 9,6%, зниження обсягу поставок на 9,6%) і Asus (Тайвань), яка поставила на ринок майже 6,4 млн ПК (частка ринку 7,3%, зростання обсягу поставок на 10%).