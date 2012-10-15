На Полтавщині зіштовхнулися легковик і мікроавтобус: госпіталізовано 8 людей

Сьогодні о 2.00 поблизу с. Чапаєвка Великобагачанського району Полтавської області на 263-му км автошляху Київ - Харків сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2121 „Нива” з мікроавтобусом „Мерседес”, що перевозив 17 пасажирів. Внаслідок дорожньо-транспортної події постраждало 8 осіб, повідомляє прес-служба МНС. Постраждалих госпіталізовано до Великобагачанської центральної районної лікарні. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Полтавській області.

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