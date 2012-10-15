Польща за 3 роки витратить на модернізацію залізничного транспорту майже 10 млрд дол.

Варшава. Уряд Польщі в найближчі три роки планує витратити на модернізацію залізничного транспорту в країні 30 мільярдів злотих (9,4 млрд доларів), що на 50% більше за аналогічні витрати з 2001 до 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив міністр транспорту, будівництва і водокористування країни Славомір Новак.

Польська влада має намір у 2013-2015 роках щороку реконструйовувати 1,3 тис кілометрів залізничних колій, на що буде витрачено майже 80% інвестицій у залізничний транспорт.

С.Новак відзначив, що Польща, яка ввійшла в 2004 році до Євросоюзу, з 2001 по 2007 рік витратила на модернізацію залізничної інфраструктури близько 2 млрд доларів, а з 2007 по 2011 рік – 4,4 млрд доларів (за поточним курсом).

За його даними, за останні три роки в країні щороку реконструйовували близько 600 км залізничних колій.

Міністр повідомив, що в найближчі три роки уряд на купівлю нового рухомого складу витратить 1,1 млрд доларів, а на реконструкцію залізничних вокзалів – понад 300 млн доларів.

Він також зауважив, що на будівництво автомобільних доріг у 2013-2015 роках буде спрямовано близько 14 млрд доларів, за які буде збудовано більш ніж 470 кілометрів автобанів і 335 кілометрів звичайних доріг.

Серед автодорожніх інвестицій, які буде реалізовано до цього часу, міністр назвав автостраду А4 до кордону з Україною, яку влада раніше планувала добудувати до Євро-2012, яке відбулося в червні.

Тепер, згідно з планами уряду, вона буде готова до 2014 року.