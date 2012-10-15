«Ейр Онікс» відкрила регулярний рейс Сімферополь-Стамбул

Авіакомпанія «Ейр Онікс» (Air Onix) відкрила регулярний рейс у напрямку Сімферополь-Стамбул-Сімферополь.

Як сказано у повідомленні компанії, завантаження першого рейсу, що відбувся 11 жовтня, становило більш ніж 40%.

Рейси до Стамбула виконуватимуться до аеропорту Sabiha Gokcen двічі на тиждень у четвер і неділю.

Нагадаємо, з 29 листопада авіакомпанія Air Onix почне виконувати регулярний рейс сполученням Сімферополь - Тель-Авів. Рейси виконуватимуться один раз на тиждень у четвер.

На цьому маршруті експлуатуватиметься Boeing-737 парку авіакомпанії у двокласній компоновці.

Довідка УНІАН. Air Onix заснована у 2007 році, польоти почала у 2012 році. Базовий аеропорт - Міжнародний аеропорт «Сімферополь».

Флот компанії складається з трьох літаків Boeing 737-300/500 (142 крісла).