ПЗЗ планує до кінця року завершити будівництво підземного переходу в Хмельницькому

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) планує до кінця 2012 року завершити будівництво пішохідного підземного переходу під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани, який з'єднає два райони міста Хмельницького поблизу найбільшого в Україні речового ринку.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Будівництво є комплексом робіт зі спорудження підземного пішохідного тунелю і двох пасажирських посадочних платформ.

«Роботи йдуть згідно з графіком і на 80% уже виконані. На сьогоднішній день закінчено будівництво тунелю і почалися оздоблювальні роботи», - розповів головний інженер - заступник начальника ПЗЗ Володимир Осовик.

Для комфорту пасажирів над турнікетами і пасажирськими платформами встановлено по два шестиметрові навіси, побудовано приміщення для квиткових кас площею 60 кв. м.

Будівельні роботи на об'єкті розпочалися 20 липня 2012 р. Усі роботи проводяться коштом залізниці.

Довідка УНІАН. Південно-західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій України. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебувають у віданні залізниці.

Південно-західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.