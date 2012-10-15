Єврокомісія допоможе розробити концепцію розвитку українського туризму

Представництво Європейської Комісії в Україні та Державне агентство України з туризму і курортів (Держтуризмкурортів) домовилися до другого кварталу 2013 року спільно розробити концепцію розвитку українського туризму в Україні.

Як повідомляє прес-служба Міністрества інфраструктури України, таке рішення було ухвалене за підсумками круглого столу «Перспективи залучення європейської допомоги для розвитку туризму».

Концепція, яку розроблять експерти Єврокомісії та Держтуризмкурортів після відповідного узгодження стане основною для розробки Державної цільової програми розвитку туризму в Україні до 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2012 глава Держтуризмкурортів Олена Шаповалова повідомила, що відомство планує до вересня 2012 року підготувати та винести на затвердження Верховною Радою Державну цільову програму розвитку туризму.

На минулому тижні перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр Мазурчак у ході прес-конференції в рамках 19-го Міжнародного туристичного салону «Україна 2012» висловив думку, що відсутність державної програми розвитку туризму стримує популяризацію туристичного потенціалу України в світі.