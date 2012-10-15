«Російські залізниці» призначать три додаткові поїзди до України з 2 по 5 листопада

Москва. На період вихідних і святкових днів із 2 до 5 листопада «Федеральна пасажирська компанія» (дочірнє товариство ВАТ «Російські залізниці» (РЖД) призначить три поїзди далекого слідування в Україну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «Російські залізниці».

«В Україну пасажири зможуть виїхати додатковими поїздами Москва – Київ, Москва – Харків, Санкт-Петербург – Львів», - йдеться в повідомленні.

Всього в цей період планується призначити 121 додатковий поїзд на 156 рейсів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Російські залізниці» входить до числа найбільших транспортних компаній світу і є одним із найбільших підприємств у Росії. Компанія належить державі з моменту її створення в 2003 році. Залізнична мережа налічує 85 тис. кілометрів залізничного полотна.