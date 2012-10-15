Янукович ініціює приєднання України до INTERBUS

Президент України Віктор Янукович подав до Верховної Ради України проект закону про приєднання України до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS).

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, текст якого оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради України, приєднання України до угоди INTERBUS є необхідною умовою для забезпечення роботи українських транспортних операторів на міжнародному ринку послуг із перевезення пасажирів автобусами.

Зокрема, вона надасть можливість спростити процедуру перетину державного кордону автобусами при перевезенні пасажирів у міжнародному автомобільному сполученні.

Довідка УНІАН. Угоду про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS) було прийнято 30 червня 2001 року в Брюсселі й підписано всіма країнами Європейського Союзу, а також Молдовою, Туреччиною, Хорватією, Боснією-Герцеговиною, Албанією та Македонією.