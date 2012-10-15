Реконструкцію вокзалу станції Ізюм завершать до 20 жовтня

«Укрзалізниця» до 20 жовтня планує завершити реконструкцію будівель і споруд залізничного вокзалу в місті Ізюм Харківської області, побудованого в 1950 році.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), наразі ведуться роботи з облаштування платформ та привокзальної площі тротуарною плиткою і встановлення декоративного освітлення, озеленення прилеглих територій.

На вокзалі станції Ізюм вже виконано повне перепланування внутрішніх приміщень зі збереженням архітектурного вигляду вокзалу.

Крім того, залізничники замінили на вокзалі електромережі, системи каналізації, водопостачання та опалення, виконали утеплення будівлі вокзалу.

Для зручності пасажирів оснащені два зали очікування, один з них - VIP-зал підвищеної комфортності, облаштовані приміщення для людей з обмеженими фізичними можливостями та кімната матері та дитини з окремими санвузлом та душовою кабінкою. Крім того, передбачено кімнату відпочинку для пасажирів далекого прямування.

Для працівників станції облаштовані душові, кімната прийому їжі, кімната відпочинку.

Крім того, залізничники встановили 5 інформаційних табло для сповіщення пасажирів про наближення поїздів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України спрямують на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн.

У 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці спрямували понад 123 млн грн власних коштів.