Створення Фонду універсальних послуг посилить монополізм на ринку телекомунікацій - ІнАУ

Розроблений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), законопроект про створення Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг (ФТП) в Україні призведе до посилення монополізму на ринку телекомунікацій України. Про це йдеться в листі Інтернт Асоціації України (ІнАУ) на адресу голови НКРЗІ і прем'єр-міністра Микола Азарова, текст якого має УНІАН.

У листі, зокрема, зазначається, що законопроект «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг» містить інструменти посилення монополізму, оскільки фактично передбачає підтримку за рахунок насамперед малих і середніх підприємств галузі домінуючого в Україні оператора «Укртелеком», який буде претендувати на отримання всіх (або майже всіх) коштів Фонду як власник телекомунікаційної мережі загальнодержавного масштабу, яка забезпечує можливість доступу до мережі Інтернет на швидкості до 2 Мбіт/с (саме ця цифра прописана в законопроекті).

Крім того, враховуючи, що мотивування НКРЗІ про те, що законопроект передбачає подорожчання лише частини послуг, які сумарно становлять 32,9% телекомунікаційного ринку України, також в повній мірі підтверджує, на думку ІнАУ, «спрямованість законопроекту на посилення монополізму на ринку телекомунікацій, оскільки це подорожчання повною мірою торкнеться саме малих і середніх підприємств галузі», адже найбільші оператори галузі одночасно є операторами мобільного зв'язку, для яких законопроектом передбачена повна компенсація нового збору за рахунок зменшення інших платежів. Звільнення ж цих самих великих операторів від додаткових платежів, на думку ІнАУ, тільки посилить їх монопольні позиції на ринку телекомунікацій України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розробленим законопроектом НКРЗІ, ФТП повинен формуватися у вигляді цільової надбавки в розмірі 3,5% до тарифів на телекомунікаційні послуги, які платять фізичні та юридичні особи. При цьому абоненти мобільного зв'язку не будуть платити цільову надбавку до тарифів, тому згідно із законопроектом про створення ФТП, пропонується знизити з 7,5% до 4% рівень пенсійного збору, який сьогодні платять абоненти мобільного зв'язку.

За оцінками НКРЗІ, у разі ухвалення законопроекту Верховною Радою, в 2013 році надходження до ФТП становитимуть приблизно 1 млрд грн (за оцінками ІнАУ - понад 1,5 млрд грн), водночас очікуване зниження надходжень до Пенсійного фонду - 600 млн грн.