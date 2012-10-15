Вокзал Дніпропетровська за 9 місяців відправив понад 13 тис. пасажирських поїздів

Залізничний вокзал Дніпропетровська, один з найбільших залізничних вокзалів Придніпровської залізниці, за 9 місяців 2012 року відправив 13,424 тис. пасажирських поїздів.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, за січень-вересень в далекому сполученні з вокзалу вирушили і 1,619 млн пасажирів, у приміському - 10,143 млн пасажирів.

Кімнатами відпочинку на вокзалі скористалися 3,168 тис. пасажирів, залами очікування - 2,352 тис. пасажирів.

Послугами автоматичних і стаціонарних камер схову скористалися 67,142 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Залізничний вокзал Дніпропетровськ-Головний пропонує пасажирам дві одномісні кімнати відпочинку «люкс» і 6 звичайних кімнат відпочинку, в тому числі 5 двомісних і одну тримісну).

На вокзалі Дніпропетровська діє 2 кімнати очікування для пасажирів з дітьми.