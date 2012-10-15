Пасажири Придніпровської залізниці випили близько 4 мільйонів склянок чаю та кави

За 9 місяців 2012 року пасажири Придніпровської залізниці замовили в поїздах 3 млн 986, 7 тис. склянок чаю та кави, в тому числі через квиткові каси у складі вартості квитка - 766 тис. 362 склянки чаю.

Вартість однієї склянки чаю в поїздах Придніпровської магістралі становить 2,5 грн, кава (в залежності від марки та виробника) - від 3 до 5 грн.

Як повідомляв УНІАН, за 6 місяців 2012 року пасажири Придніпровської залізниці замовили в поїздах 2,710 млн склянок чаю та кави.

Нагадаємо, що послуга з продажу чаю при покупці залізничного квитка діє з 1 липня 2011 року і є добровільною.

Квитковий касир пропонує пасажиру включити певну кількість склянок чаю у вартість його квитка.

Пасажири також можуть замовляти чай або каву безпосередньо у провідників пасажирських вагонів.