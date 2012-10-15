Придніпровська залізниця витратила на прання постільної білизни 134 тонни прального порошку

Підприємства Придніпровської залізниці за 9 місяців 2012 року на прання постільної білизни витратили 134 тонни прального порошку на суму 2,495 млн грн.

Як повідомила Придніпровська залізниця, пасажири залізниці протягом 9 місяців отримали 5,729 млн комплектів постільної білизни.

З початку року Придніпровська залізниця придбала 107 тис. нових комплектів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн чоловік. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкові та 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

У січні-червні 2012 року Придніпровська залізниця перевезла в далекому сполученні 4,387 млн пасажирів - на 0,6% менше аналогічного періоду минулого року.