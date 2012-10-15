ОЗ проводитиме технічні заняття з працівниками у формі відеоконференцій

Одеська залізниця запровадила практику проведення технічних занять зі своїми співробітниками у формі відеоконференцій.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), представники галузевих служб, структурних підрозділів, використовуючи інтернет-технології, можуть у режимі реального часу слухати доповіді колег, переглядати демонстраційні матеріали, задавати доповідачеві уточнюючі питання.

Проведення технічних занять в режимі відеоконференцій дозволяє заощадити кошти на відрядження працівників, забезпечити швидке та якісне навчання за рахунок підвищення рівня сприйняття матеріалу, знаходити загальні техніко-технологічні вирішення питань.

У 2012 році Одеська залізниця провела низку тематичних відеоконференцій за участю головних інженерів дирекцій залізничних перевезень, служб і структурних підрозділів та причетних фахівців залізниці з енерго-та ресурсозбереження.

Крім відеоконференцій за участю представників дирекцій залізничних перевезень прогресивний досвід організації технічних занять використовують працівники ревізорського апарату залізниці, служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, служб охорони праці, вагонного господарства, тощо.

Нагадаємо, Одеська залізниця заявляла про намір випустити єврооблігації на 125 млн доларів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила навантаження на 11,7% в порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

За підсумками 2011 року Одеська залізниця збільшила чистий прибуток на 89% у порівнянні з 2010 роком - до 169,1 млн грн.