Біля НСК «Олімпійський» під час матчу Україна-Чорногорія рух буде обмежено

Столична Державтоінспекція інформує, що завтра, 16 жовтня, о 21 годині 00 хвилин на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між національними збірними командами України та Чорногорії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДАІ м.Києва.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць В.Васильківська, (вул.Червоноармійська), Фізкультури, Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.

Для автобусів, що прибудуть з вболівальниками, а їх очікується понад 120, буде надана можливість паркуватися уздовж бульвару Лесі Українки від вул. Госпітальної до провулку Щорса та в зворотньому напрямку з обох сторін.

Також УДАІ м.Києва доводить до відома, що відповідно Закону України "Про автомобільний транспорт", перевезення пасажирів на відстань понад 500 кілометрів здійснюється двома водіями. Також наголошує водіям, що здійснюють нерегулярні перевезення, що відповідно до ст. 20 закону України "Про автомобільний транспорт", перевезення пасажирів з 22:00 до 06:00, здійснюється лише автобусами, що обладнані тахографом. У разі відсутності відповідного обладнання, для водія наступає адміністративна відповідальність згідно ч. 10 ст. 133-1 КУаПП, яка передбачає штраф у розмірі від 850 до 1360 гривень для водія.

Державтоінспекція радить і водіям і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених.