Швеція заблокувала рахунки узбецької Takilant Limited - підозрюється у відмиванні грошей

Влада Швеції в понеділок, 15 жовтня, заблокувала рахунки узбецької фірми Takilant Limited, яка підозрювалася в отриманні хабара від шведсько-фінського телекомунікаційного холдингу TeliaSonera.

За рішенням шведської прокуратури було заморожено близько 23 млн євро Takilant, які знаходяться на рахунку банку Nordea в Швеції. Це рішення пов'язане з розслідуванням, яке було розпочато у відношенні компаній Takilant Limited і TeliaSonera після повідомлень в ЗМІ про наявність корупційних відносин між ними.

Телеканал Sveriges Television (SVT) повідомив, що TeliaSonera уклала контракти на мільярди крон на надання послуг мобільного зв'язку в Узбекистані. Зокрема, співробітники телеканалу стверджували, що в 2007 році TeliаSonerа заплатила своєму партнерові - Takilant - 2,2 мільярда шведських крон (337 млн ​​дол.) за ліцензії 3G в Узбекистані, однак кошти ніяк не були відображені в документах компанії.

Раніше керівництво TeliaSonera заявило, що надало антикорупційному підрозділу поліції інформацію, що стосується угод в Узбекистані, і повідомило про намір провести власне розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в хабарах і відмиванні грошей, що прозвучали в ЗМІ.

У лютому 2009 року Ucell (торгова марка оператора) запустила в комерційну експлуатацію мережу 3G в Ташкенті, Самарканді та Бухарі і продовжує розширення послуг по всій республіці. Як говориться в рішенні стокгольмського суду, шведська влада припиняє кримінальну справу про хабар щодо Takilant, оскільки «факти говорять про те, що можливе протиправне діяння було вчинене за кордоном, а не на території Швеції». При цьому шведська влада звинувачує Takilant у відмиванні грошей, і саме з цим пов'язане рішення заморозити його рахунок у банку Nordea, передає «Газета.Ru».