Придніпровська залізниця відкрила після реконструкції фізіотерапевтичне відділення лікарні станції Кривий Ріг-Головний.

Як повідомили УНІАН у Придніпровській залізниці, в реконструйованому відділенні встановлено унікальне обладнання, зокрема, єдина в Дніпропетровській області і третя в Україні аерокріокамера, призначена для лікування холодом захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної і нервової систем, апарат біорезонансної стимуляції для реабілітації при хворобах опорно-рухового апарату та цереброваскулярної системи, апарат магнітолазерної терапії для лікування урологічних, гінекологічних і ЛОР-захворювань, обладнання для гідромасажу, апарати для звукового, світлового та електролікування.

Протягом зміни одержати призначені процедури у фізіотерапевтичному відділенні зможуть до 40 пацієнтів.

Реконструкція відділення тривала чотири місяці і була виконана силами і за кошти Придніпровської залізниці.

Вартість реконструкції становила близько 4,5 млн грн, у тому числі на придбання нового обладнання витрачено 2,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Лікарня станції Кривий Ріг-Головний щорічно обслуговує 15,5 тис. працівників Придніпровської залізниці та членів їхніх сімей. Медичний центр розрахований на 150 місць. У ньому функціонують 4 відділення: хірургічне (з урологічними та ортопедичними ліжками), гінекологічне, неврологічне та фізіотерапевтичне.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця в рамках добровільного медичного страхування станом на 1 вересня п. р. застрахувала понад 52 тис. своїх співробітників і більше 32 тис. пенсіонерів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.