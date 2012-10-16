Створено Міжвідомчу комісію з безпеки цивільної авіації

Кабінет Міністрів України створив Міжвідомчу комісію з авіаційної безпеки цивільної авіації, яку очолить віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури.

Це закріплено постановою уряду від 10 жовтня.

Згідно з постановою, заступниками голови комісії будуть міністр внутрішніх справ і голова Державіаслужби.

До складу комісії також увійдуть міністри оборони, надзвичайних ситуацій, закордонних справ, юстиції, охорони здоров'я, голови Державної прикордонної служби і Державної митної служби, перший заступник розділу СБУ, заступник міністра інфраструктури і начальник управління авіаційної безпеки Державіаслужби.

Міжвідомча комісія з авіаційної безпеки цивільної авіації є дорадчим органом, утвореним для координації діяльності і взаємодії на державному рівні органів виконавчої влади із захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

Крім того, постанова припиняє дію постанови уряду від 18 серпня 1994 року "Про міжвідомчу комісію з питань врегулювання кризових ситуацій у разі здійснення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації".