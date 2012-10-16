Телеканал ТВі вилучили з аналогового мовлення ще у 4 українських містах

Телеканал ТВі вимкнули з аналогового мовлення ще у 4 українських містах.

Як повідомляє прес-служба телеканалу, йдеться про Полтаву, Херсон, Сімферополь та Суми.

Заступник директора телеканалу з питань розвитку Олександр Півнюк зауважив, що ТВі втратив у цих містах дві третини абонентів. За його словами, ТВі вимкнули без попередження. Його транслювання забезпечувала "Воля-кабель".

Головний аргумент цієї компанії - зміна переліку програм універсальної програмної послуги, поінформував О.Півнюк. «Це начебто передбачає нещодавнє рішення Нацради. Замість аналогу ТВі переміщено у цифровий базовий пакет», - зазначив він.

ТВі нагадує, що минулого тижня прем’єр-міністр України Микола Азаров звернувся до Нацради і провайдерів із проханням відновити мовлення каналу.

«Але сьогодні прем'єр змінив свою думку під час зустрічі з представниками ОБСЄ. Азаров назвав проблему із вимкненням ТВі - "не вартою виїденого яйця". А керівництво каналу вигадало політичні переслідування, за його словами», - підкреслюють на телеканалі.

Як повідомлялося, кабельні оператори раніше перевели ТВі у цифровий пакет ще в низці українських міст, в тому числі у Києві.