"АероСвіт" відкрив доступ до онлайн-сервісів на сторінці у Facebook

Авіакомпанія "АероСвіт - Українські авіалінії" удосконалила систему купівлі квитків на корпоративному сайті www.aerosvit.com і відкрила доступ до низки онлайн-сервісів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомили УНІАН в компанії, зокрема на своєму сайті «АероСвіту» спростив процедуру оплати за політ, скоротивши кількість операцій, необхідних для його завершення.

Крім цього, оплата перевезення тепер можлива з використанням QR-code (двомірного штрих-коду з графічною кодуванням інформації), який розпізнається за допомогою мобільного телефону.

На сторінці «АероСвіту» в мережі Facebook відвідувачі можуть ознайомитися з розкладом польотів по вибраному маршруту, заповнити форму онлайн-бронювання і здійснити покупку авіаквитка.

На сторінці "АероСвіту" також доступна інформація про акції та конкурси, що періодично проводить авіакомпанія.

Нагадаємо, "АероСвіт" першою з авіакомпаній нових незалежних держав на початку 2004 року відкрила на власному сайті онлайн-продаж авіаквитків в традиційній на той час паперовій формі. У 2005 році "АероСвіт" першим серед авіаперевізників пострадянських країн розпочав поетапно впроваджувати на своїх маршрутах технологію електронного авіаквитка.

У грудні 2007 року компанія розширила доступ до нової послуги, приступивши до продажу електронних авіаквитків на власному Інтернет-сайті.

У липні 2010 року "АероСвіт" відкрив своє офіційне представництво у Facebook.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, у тому числі сім трансконтинентальних безпосадкових повітряних ліній, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.