Південна залізниця 17 жовтня відкриє в Харкові центр обслуговування швидкісних поїздів

Південна залізниця (ПЗ) 17 жовтня відкриє ремонтно-екіпірувальне депо (РЕД) для швидкісних поїздів, яке створене на базі реконструйованої технічної станції Харківської вагонної дільниці №1.

Як повідомили УНІАН у ПЗ, в РЕД обслуговуються поїзди Skoda і Hyundai.

На місці старої будівлі побудований високотехнологічний комплекс для якісного технічного обслуговування пасажирського рухомого складу зі своїми котельною, компресорною, трансформаторною підстанцією, вакуумно-насосною та пожежною станціями, тощо

Крім того, РЕД забезпечує сучасні санітарно-побутові умови для персоналу.

Як повідомляв УНІАН, Харківське ремонтно-екіпірувальне депо (РЕД) стане одним з двох центрів з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів, які створюються у пунктах огляду експресів.

Перший такий центр створено у депо станції Дарниця в Києві.

Нові центри (депо) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів якісно відрізняються від існуючих в Україні - поїзд оглядається одночасно на трьох рівнях.

Робота з облаштування РЕД була розпочата в 2011 році. Технічне обслуговування поїздів здійснюється в будівлі ремонтно-екіпірувального депо на 4-х коліях.