Львівська залізниця залучить 4 кредитні лінії на 81 млн грн

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ЛЗ) оголосило тендер на залучення 4 кредитних ліній на загальну суму 81,029 млн грн строком на 3 роки.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, зокрема, Львівська залізниця планує відкрити по одній кредитній лінії на 40 млн грн, 20 млн грн, 10 млн грн і на 11,029 млн грн.

Розкриття тендерних пропозицій заплановано на 15 листопада 2012 року.

Нагадаємо, державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» вибрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн доларів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% в порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн пасажирів. Перевезення вантажів в 2011 році зросли на 12,3% у порівнянні з 2010 роком - до 23,07 млн тонн.