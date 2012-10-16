ВР ратифікувала Угоду між Україною і Катаром про повітряне сполучення

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про повітряне сполучення».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 346 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В угоді визначено, що кожна договірна Сторона надає призначеному авіапідприємству іншої сторони права для здійснення регулярних міжнародних повітряних сполучень за маршрутами, установленими в Угоді: право здійснювати проліт територією своєї держави без посадки; право здійснювати зупинки на території своєї держави з некомерційними цілями; право здійснювати зупинки на території держави іншої договірної сторони в пунктах, зазначених для цього маршруту в додатку до цієї Угоди, для прийняття на борт повітряного судна і висадки пасажирів, завантаження та вивантаження вантажу, у тому числі пошти, що перевозяться окремо чи комбіновано.

В угоді визначено, що кожна договірна сторона на основі взаємності в максимально можливому обсязі відповідно до чинного національного законодавства своєї держави звільняє призначене авіапідприємство іншої договірної сторони від мит і зборів, крім зборів за надане обслуговування, на повітряні судна, які експлуатуються на договірних лініях призначеним авіапідприємством однієї договірної сторони, а також на паливо, мастильні матеріали, витратні технічні запаси, запасні частини, у тому числі двигуни, комплектне бортове обладнання, бортові запаси (у тому числі продукти харчування, напої і тютюнові вироби), уніформу, необхідне офісне обладнання та документи (бланки авіаквитків для автоматизованого заповнення, авіавантажні накладні, будь-які друковані матеріали із зображенням на них товарного знака компанії та звичайні рекламні матеріали, які розповсюджуються призначеним авіапідприємством безоплатно), а також інші предмети, призначені для використання або які використовуються призначеним авіапідприємством іншої договірної сторони виключно в зв’язку з експлуатацією або обслуговуванням повітряних суден, що здійснюють перевезення на договірних лініях.