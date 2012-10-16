Азаров обіцяє, що міст через Дніпро у Запоріжжі запустять у 2013 році

Голова Партії регіонів, прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв жителям Запоріжжя, що міст через Дніпро у їхньому місті буде повністю введено в експлуатацію у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав на зустрічі з працівниками Запорізького автомобільного заводу.

«Цього року наприкінці року по ньому мають пройти перші автомобілі, а наступного року ми його повністю запустимо», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що у Запоріжжі сьогодні перебуває як лідер Партії регіонів для того, щоб агітувати за стабільність в країні. «Я взагалі у відпустці сьогодні, і приїхав агітувати за те, щоб в країні була стабільність», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що уряд України зараз працює в дуже складних умовах через вплив світової кризи і високі ціни на газ. «Іноді, я вам чесно скажу, я ж можу от так у відпустці поговорити, просто не думаючи про те, що кожне моє слово газети, телебачення почнуть трактувати і тлумачити. Не просто йдуть справи тому, що, по-перше, світова економічна криза не припинилася, а вона нас довбає, довбає і довбає. Ламати не будувати, а ми будуємо, будуємо, нас з усіх боків довбають, а ми продовжуємо свою справу робити. Ми Росії віддаємо просто так за газ, який одна дівчинка підписала, продукцію 13 ваших заводів (у ціновому вираженні – УНІАН)», - сказав М.Азаров.

М.Азаров вчергове пообіцяв, що підвищення житлово-комунальних тарифів не буде, проте додав, що прихильники опозиції, очевидно, можуть платити за газ за тарифами, які відповідають нинішній ціні на газ, що купується у РФ, відповідно до угоди, підписаної у січні 2009 року.

«Я от іноді думаю: тим, хто за них голосує, чому б не заплатити вартість житлово-комунальних послуг відповідно до цієї ціни на газ», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, проект будівництва автотранспортного мостового переходу в Запоріжжі був затверджений Держкомітетом будівництва і архітектури у 2002 році. Згідно з проектом, зведення мостів через Дніпро і старий Дніпро, а також будівництво нових транспортних розв'язок і естакадних підходів до моста планувалося здійснити протягом найближчих 8 років.

У грудні 2010 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що міст через Дніпро в Запоріжжі буде побудовано максимум у 2012 році, в серпні 2011 року — що першу чергу здадуть на початку 2013 року.